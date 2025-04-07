Polis Haftası ne zaman? En güzel, kısa, uzun ve resimli 2025 Polis Haftası mesajları ve sözleri
Nisan ayı itibariyle Polis Haftası kutlamaları gündeme geliyor. Kamu düzenini sağlayan ve vatandaşların can ve mal güvenliğini güvence altına almaya çalışan polislerin Polis Haftası gününü kutlamak isteyenler en güzel polis haftası mesajları araştırması yapıyor. Temelleri 10 Nisan 1845'te Polis Nizamnamesi'nin yayımlanmasıyla atılan Türk Polis Teşkilatı'nın bu yıl 180. yıl dönümü kutlanacak. İşte, en güzel, kısa, uzun, resimli 2025 Polis Haftası mesajları ve sözleri
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Polis Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle gerçekleşiyor. Gece gündüz demeden halkın huzuru ve güvenliği için çalışan ve halkın her zaman yanında olan Türk Polis Teşkilatında görev alan binlerce çalışanın Polis Haftası mesajları kutlu olsun. Polis yakınlarının Polis Haftasını kutlamak isteyenler 2025 Polis Haftası mesajları araştırması yapıyor. İşte, yeni, anlamlı, kısa, uzun ve en güzel Polis Haftası kutlama mesajları
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POLİS HAFTASI NE ZAMAN KUTLANACAK?
2025 yılında Polis Haftası, 7-13 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Her yıl 10 Nisan günü olarak anılan Polis Günü, bu özel haftada çeşitli etkinlikler ve programlarla daha geniş kapsamlı bir şekilde kutlanmaya devam edecek. Nisan ayının ikinci haftası boyunca, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşu onuruna düzenlenen etkinliklerle polislerin fedakâr çalışmaları bir kez daha takdir edilecek.
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POLİS HAFTASI MESAJLARI
Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da ,halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.
Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun…
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Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.
Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıldönümü kutlu olsun
Halk için gece gündüz çalışmayı sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan emektar polislerimize teşekkür eder, polis haftalarını en içten dileklerimle kutlarım
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Böyle bir mesleğin icrasının da elbette bazı zorlukları olmaktadır. Halkın güvenliğini sağlamak ve onları korumak kolay değil, bu açıdan bakınca teşkilatın ne kadar önemli bir görev üstlendiğini görmekteyiz. Halkında, bizimde polislerimize bu zorlu görevde yardımcı olunmasının gerektiği bilincinde olmalıyız.
Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun
Vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakarlık gösteren tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyorum.
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10 Nisan, “Polis Günü”, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.
Devletimizin emrinde, milletimizin gönlünde; hırsızın teröristin, kaçakçının uyuşturucu satıcısının ensesinde; trafikte nöbette, geceye huzur veren o düdük sesindeyiz. Her gün yeni başarılara imza atan teşkilatın 180. Yaşı kutlu olsun.
Başta Şehit ve Gazi Polislerimiz olmak üzere; Görevini layıkıyla yerine getiren bütün polislerimizin, canla başla, canını dişine takıp uykudan ve hayatından feragat eden emniyet güçlerinin polis haftasını kutlarız. Türk Polis Teşkilatı 180. yaşında.
Emniyet Teşkilatının polis haftasını kutluyor, şehit polislerimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, hayatta olanlara uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum
Ülkemizin her bir köşesinde başarılı çalışmalar yürüten emniyet teşkilatımızın polis haftasını kutluyor bu cennet vatan uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Başta ilimizde görev yapan polislerimiz olmak üzere üstün hizmet anlayışı ve özveriyle ülkemizin dört bir sathında görev yapan Polis Teşkilâtımızın değerli çalışanlarının Polis Haftası’nı kutluyor, emniyet mensuplarımıza mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum
Halk için gece gündüz çalışmayı sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan emektar polislerimize teşekkür eder, polis haftalarını en içten dileklerimle kutlarım
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Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri basında şehit düşmüş kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, Polis Teşkilatımızın 180. yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum
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Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatının 180. yılı kutlu olsun!