Piyasa kapanışı: 18 Temmuz 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 18 Temmuz 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 18 Temmuz 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 18 Temmuz 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18 Temmuz 2025 Cuma tarihinde günü 10.366,16 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,04 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi EMKEL,GLRYH,SNPAM, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MEGAP,MAKIM,DERHL.

REKLAM advertisement1

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.639.326.341.75 TL), ASELS (6.943.796.896.20 TL), TUPRS (4.304.988.341.10 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Temmuz 2025 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,16 yükselerek 40,38 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,65 yükselerek 47,10 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (18 Temmuz 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı yüzde 0,44 artış ile 3.353,82 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,61 yükselişle 4.353,08 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.117,29 olurken, Cumhuriyet altını ise 28.382,09 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,69 azalış ile 117.740,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 4,15 yükseliş ile 3.549,28 doları buldu. Brent Petrol ise 69,25 dolar