Piyasa kapanışı: 17 Ocak 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 17 Ocak 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 17 Ocak 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 17 Ocak 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

17 Ocak 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.977,94 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,13 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SAMAT,AKENR,HDFGS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SKYMD,ORGE,SKBNK oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.740.027.171.00 TL), ISCTR (8.002.518.320.06 TL), YKBNK (6.672.028.905.76 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Ocak 2025 Cuma)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,35 artış ile 35,56 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,26 yükseliş ile 36,67 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (17 Ocak 2025 Cuma)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,04 değer kaybederek 2.713,15 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,26 değer kazanarak 3.101,44 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.070,86 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 20.221,41 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 6,37 yükseliş ile 104.136,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 5,17 artış ile 3.452,34 dolar.Brent Petrol ise 80,81 dolar