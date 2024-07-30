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        Haberler Dünyadan Pink Floyd üyesi Nick Mason: Kavgaya rağmen yapay zekâyla yeniden bir araya gelebiliriz

        Pink Floyd üyesi Nick Mason: Kavgaya rağmen yapay zekâyla yeniden bir araya gelebiliriz

        Yıllar önce anlaşmazlıklardan dolayı dağılan Pink Floyd grubu için yeniden bir araya gelme umudu var. Nick Mason, ekibin yapay zekâ versiyonlarıyla yeni şarkılar yapabileceklerini düşünüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 17:43 Güncelleme: 30.07.2024 - 17:45
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        • 1

          Dünyaca ünlü efsanevi İngiliz rock grubu Pink Floyd, yıllar sonra yeni bir albümle dönebilir.

          Grup üyesi David Gilmour, neredeyse 10 yıl önce Pink Floyd'un bittiğini açıklasa da grup arkadaşı Nick Mason, devam eden kavgaya rağmen yeni şarkılar üretebileceklerini söyledi.

        • 2

          Nick Mason

          Nick Mason, Roger Waters ve David Gilmour'un farklılıklarını bir kenara bırakıp yeni müzikler için bir araya gelebileceklerini anlatırken, bunu en azından yapay zekâ versiyonlarıyla yapabileceklerini belirtti.

        • 3

          80 yaşındaki davulcu Nick Mason, grup arkadaşlarının yapay zekâ kopyalarının, gerçek hayattaki savaşı sona erdirebileceğini öne sürdü.

        • 4

          David Gilmour

          80'lerde yaratıcı farklılıklar konusunda çatışan Roger Waters ve David Gilmour, Waters'ın Pink Floyd'u hukuki bir anlaşmazlık nedeniyle feshetmeye çalışmasının ardından karşı karşıya geldi. Yıllar sonra, 2020'de Roger Waters'ın Pink Floyd web sitesinden 'yasaklandığını' iddia etmesiyle anlaşmazlık sürdü.

        • 5

          Roger Waters

          The Sunday Mirror'a konuşan Nick Mason, gerçek hayatta ikilinin yeniden bir araya gelmesini beklemiyor. Bunun yerine yeniden performans sergileme hayallerini tüm üyelerin bilgisayarda oluşturulmuş bir versiyonuyla gerçekleştirebileceklerini düşünüyor.

        • 6

          İkonik grubun kurucu üyelerinden biri olan Nick Mason, bu kavga etkisi nedeniyle miraslarının bir şekilde lekelenmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

        • 7

          "ABBA GİBİ OLABİLİRİZ"

          "Yapılacak şey, David ve Roger'ın yeniden arkadaş olacağı bir yapay zekâ durumuna sahip olmak" diyen Mason, "İşimiz bittiğinde ABBA gibi olabiliriz" ifadesini kullandı.

        • 8

          ABBA grubu, İsveçli pop yıldızlarının genç hallerinin hologramları aracılığıyla yeniden bir araya gelmiş ve Londra'da stadyumda konser vermişti.

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