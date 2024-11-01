Pınar Deniz: Nereden nereye
Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile ilk çocuklarını bekleyen Pınar Deniz, hamilelik öncesi ve sonrasını kıyasladı; "Nereden nereye"
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Eylül ayında Kaan Yıldırım ile İtalya'da evlenen ve yaklaşık 4 aylık hamile olan Pınar Deniz, bebeğine kavuşmak için gün sayıyor.
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İlk kez anne olacak olacak olmanın heyecanını yaşayan Pınar Deniz, hamilelik fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
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Yeni bir paylaşımda bulunan oyuncu, hamilelik öncesi ayna karşısında çektiği bu fotoğrafını hamilelik fotoğrafıyla kıyaslayıp "Nereden..." notuyla yayımladı.
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Pınar Deniz, ardından yine ayna karşısında çektiği bu fotoğrafını da "Nereye..." notuyla yayımladı. Paylaşımda Deniz'in karnının iyice belirginleştiği görüldü.