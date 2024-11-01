Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Pınar Deniz'den hamilelik fotoğrafları geldi: Nereden nereye - Magazin haberleri

        Pınar Deniz: Nereden nereye

        Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile ilk çocuklarını bekleyen Pınar Deniz, hamilelik öncesi ve sonrasını kıyasladı; "Nereden nereye"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 08:21 Güncelleme: 01.11.2024 - 08:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Eylül ayında Kaan Yıldırım ile İtalya'da evlenen ve yaklaşık 4 aylık hamile olan Pınar Deniz, bebeğine kavuşmak için gün sayıyor.

        • 2

          İlk kez anne olacak olacak olmanın heyecanını yaşayan Pınar Deniz, hamilelik fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

        • 3

          Yeni bir paylaşımda bulunan oyuncu, hamilelik öncesi ayna karşısında çektiği bu fotoğrafını hamilelik fotoğrafıyla kıyaslayıp "Nereden..." notuyla yayımladı.

        • 4

          Pınar Deniz, ardından yine ayna karşısında çektiği bu fotoğrafını da "Nereye..." notuyla yayımladı. Paylaşımda Deniz'in karnının iyice belirginleştiği görüldü.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin cezası belli oldu!
        Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin cezası belli oldu!
        Aleyna'yı ölüme sürüklemişti! Yargıtay kararı verdi!
        Aleyna'yı ölüme sürüklemişti! Yargıtay kararı verdi!
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Musk'ın "1 milyon dolarlık" seçim çekilişi davası görüldü
        Musk'ın "1 milyon dolarlık" seçim çekilişi davası görüldü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Trump'tan CBS News'a 10 milyar dolarlık dava
        Trump'tan CBS News'a 10 milyar dolarlık dava
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tomruk faciası: 1 ölü, 9 yaralı
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tomruk faciası: 1 ölü, 9 yaralı
        Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı
        Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı
        Boşandılar
        Boşandılar
        İlk bin gün şeker tüketmek, sağlığa olumsuz etki yapıyor
        İlk bin gün şeker tüketmek, sağlığa olumsuz etki yapıyor
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Zaniolo'nun geleceği ne olacak?
        Zaniolo'nun geleceği ne olacak?
        İspanya'da sel felaketinde ölü sayısı arttı
        İspanya'da sel felaketinde ölü sayısı arttı
        Arda Güler için flaş iddia!
        Arda Güler için flaş iddia!
        Sulak alan kurudu!
        Sulak alan kurudu!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Hüseyin Yücel'den derbi sonrası açıklama!
        Hüseyin Yücel'den derbi sonrası açıklama!
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        Habertürk Anasayfa