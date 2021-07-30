"Ülkemiz yanıyor, azıcık empati yapsanız!"

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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu Pınar Altuğ, Türkiye'de orman yangınları sürerken eğlenceli paylaşımlarda bulunanlara tepki gösterdi. Altuğ, konuyla ilgili Instagram hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.

"AZICIK EMPATİ YAPSANIZ!"

46 yaşındaki Pınar Altuğ, yayınladığı gönderide, "Sevgili arkadaşlarım; ülkemiz yanıyor, ağaçlar yanıyor, hayvanlar yanıyor, insanlar evsiz kalıyor hatta aynı bizim gibi tatilde olan insanlar otellerinden tahliye edildi. Siz güzel vakit geçiriyor olabilirsiniz, bunu Instagram'da paylaşmasanız da o anlar hala güzel." ifadelerini kullandı. Ardından oyuncu, sözlerini, "Azıcık empati yapsanız!" sözleriyle noktaladı.