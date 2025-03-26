Pilot ve 2 küçük kızı buzlu Alaska gölüne düşen uçağın kanadında hayatta kaldı

Alaska'da mucize denebilecek bir olay sonucu, -20 derece sıcaklığında Alaska'daki donmuş bir göle düşen uçaktaki 3 kişilik bir aile 12 saatin sonunda bulunarak kurtarıldı.

İhbarin gelmesinin ardından yaklaşık bir düzine pilot engebeli araziyi taramak üzere yola çıktı. Pilotlardan biri bir buzulun ucuna yakın Tustumena Gölü'ne doğru yöneldi ve enkaz olduğunu düşündüğü şeyi gördü.

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Enkaza dönen uçağın kanadına sığınan üç kişinin sağ olduğunu gören pilot, Alaska Ordusu Ulusal Muhafızları'nı çağırdı. Aile hastaneye kaldırıldı.

"Hayattaydılar, tepki veriyorlardı ve hareket ediyorlardı" diyen Godes, kendisine el salladıklarını da sözlerine ekledi.

Polisler daha önce pazar günü geç saatlerde bir Piper PA-12 Super Cruiser'ın kaybolduğuna dair bir ihbar aldıklarını söylemişlerdi. Şüpheli yerler olarak Homer'in doğusundaki Tustumena Gölü ve Kenai Dağları gösterilmişti.

60 bin dönümlük göl, Alaska Balık ve Oyun Departmanı tarafından "ani tehlikeli rüzgarlarıyla ünlü" olarak tanımlanana bir bölge.