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Phoenix Chi Melanie Brown'un gördüğü şiddeti ilk kez anlattı

Phoenix Chi annesi Melanie Brown'un gördüğü şiddeti ilk kez anlattı!

Müzisyen Melanie Brown'un 10 yıl evli kaldığı yapımcı Stephen Belafonte'den gördüğü şiddete tanık olan kızı Phoenix Chi Gulzar, bu konu hakkında ilk kez konuştu

03.02.2022 - 13:34 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Bir dönem müzik dünyasına damgasını vuran "Spice Girls" (Baharat Kızlar) grubunun üyesi olarak tanınan "Mel B." ya da "Melanie B." olarak da bilinen Melanie Janine Brown, 2017'de 10 yıl boyunca evli olduğu Stephen Belafonte'den şiddet gördüğünü saklamamıştı.

    Melanie Janine Brown'un 1998 ile 2000 arasında evli kaldığı Jimmy Gulzar'dan dünyaya gelen kızı Phoenix Chi Gulzar, bu konu hakkında yıllar sonra ilk kez konuştu.

  • Şu anda 22 yaşında olan Gulzar, annesi, üvey babasından şiddet görürken neler hissettiğini anlattı. The Sun'a konuşan Phoenix Gulzar, henüz ilk gençliğine adım attığı dönemde sık sık annesi ile Stephen Belafonte'nin, evin bodrumunda yer alan yatak odasından iki kat yukarıda kavga ettiklerini ve bütün sesleri duyduğunu söyledi.

  • "YAPABİLECEĞİM BİR ŞEY YOKTU"

    Phoenix Chi Gulzar, bir gece olup bitenleri şöyle anlattı:

    Annemin iyi olup olmadığını kontrol etmek için odamdan çıktım ve merdivenlerden yukarı baktım. Sonra bodrum katındaki yatak odama döndüm. Fakat birkaç dakika sonra daha fazla çığlık ve bağırmalar duydum. Annem "Yeter, çık dışarı!" diye bağırıyordu. Sonra bazı gümbürtüler duydum. Yukarı çıktık ve Stephen'ın pantolonunu çıkarmaya çalıştığını ve annemi de kanepeye doğru ittiğini gördüm. Donup kaldım ama yapabileceğim bir şey yoktu.

    Genç kız, tanık olduğu olayın ardından ertesi gün okula gideceğini düşünüp uyumaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

  • "KIZIMIN NELER GÖRDÜĞÜNÜ BİLMEK BENİ ÖLDÜRÜYORDU"

    Melanie Brown'un gördüğü şiddete birçok kez tanık olduğunu anlatan Gulzar, o dönemde çok genç, çok korkmuş ve çaresiz olduğunu anlattı. Phoenix Chi Gulzar, yaşı da küçük olduğu için nereden ve nasıl yardım almazı gerektiğini bilemediğini söyledi. Melanie Brown ise, kızının anlattığı bu olayı net olarak hatırlamadığını ifade etti fakat sonra "Kızımın neler gördüğünü bilmek beni öldürüyordu." dedi.

  • KENDİ KAZANDIĞI PARAYI BİLE KULLANAMIYORDU

    Brown geçmişte 10 yıl evli kaldığı eski eşi Stephen Belafonte'den fiziksel, duygusal hatta finansal şiddet gördüğünü saklamadı. Ünlü yıldız, eski eşinin kendisini finansal olarak da taciz ettiğini anlattı. Belafonte'nin koyduğu yasaklar nedeniyle kendi kazandığı paraya bile ulaşıp istediği gibi kullanamadığını belirtti.

    Melanie Brown, şimdilerde hemcinslerini aile içi şiddetten korumak ve bundan etkilenen kadınlara yardım elini uzatmak için kurulan bir vakıfla ortak çalışmalar yürütüyor.

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