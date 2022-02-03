Bir dönem müzik dünyasına damgasını vuran "Spice Girls" (Baharat Kızlar) grubunun üyesi olarak tanınan "Mel B." ya da "Melanie B." olarak da bilinen Melanie Janine Brown, 2017'de 10 yıl boyunca evli olduğu Stephen Belafonte'den şiddet gördüğünü saklamamıştı.

Melanie Janine Brown'un 1998 ile 2000 arasında evli kaldığı Jimmy Gulzar'dan dünyaya gelen kızı Phoenix Chi Gulzar, bu konu hakkında yıllar sonra ilk kez konuştu.