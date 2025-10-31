Habertürk
        PFDK'dan Bursaspor'a seyircisiz oynama cezası!

        PFDK’dan Bursaspor’a seyircisiz oynama cezası!

        Muş Spor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK, Bursaspor'a 1 maçlık seyircisiz oynama cezası verdi. Yeşil-beyazlılar karara itiraz etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 11:17 Güncelleme: 31.10.2025 - 11:22
        Bursaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Cezaya neden olarak 25 Ekim 2025’te oynanan Bursaspor - Muş Spor karşılaşmasında yaşanan saha olayları gösterildi.

        PFDK'DAN ÇİRKİN TEZAHÜRAT VE SAHA OLAY KARARI

        PFDK kararında, Bursaspor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kulübe ihtar cezası verildiği belirtildi. Ayrıca aynı maçta yaşanan saha olayları sebebiyle kulüp, 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırıldı.

        BURSASPOR'DAN KARARA İTİRAZ

        Kararın ardından Bursaspor Kulübü hukuk ekibi, cezanın haksız ve orantısız olduğunu savunarak Tahkim Kurulu’na başvuru sürecini başlattı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgilere göre, resmi itiraz dilekçesi gün içinde federasyona sunulacak. Cezanın gözden geçirilmesi ve orantısızlık durumunun değerlendirilmesi talep edilecek.

        Habertürk Anasayfa