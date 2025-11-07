Perinthos Antik Kenti kazılarında denizde liman yapısı tespit edildi

Marmaraereğlisi ilçesi Bayraktepe mevkisindeki Perinthos Antik Kenti'nin ortaya çıkarılması için 2021 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Kentin tepe kısmındaki 1,5 kilometre uzunluğunda, 500 metre genişliğindeki alanda bulunan kalıntılar arasında Trakya'nın en büyüğü olduğu belirtilen tiyatro, ortaya çıkarıldı.

Beraberinde heykel ve mezarların da bulunduğu antik kentte, kazı çalışmaları devam ediyor.

"SAMOSLAR TARAFINDAN KURULDUĞU BİLGİSİ ALTÜST OLDU"

Kazı Başkanı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, kazılarda bölgenin tarih öncesi dönemlerden beri iskan edildiğini ortaya çıkardıklarını söyledi.

Şu ana kadar çıkartılan kalıntılardan da bahseden Prof. Dr. Erdem, "Bunlar nedir? Taş aletler ve prehistorik dönem seramikleri. Ancak bu tabakalara henüz ulaşamadık ama güzel olan sonuç şu; bu antik kentin milattan önce 600'lü yıllarda koloni hareketi ile birlikte Yunanistan tarafından gelen Samoslar tarafından kurulduğu yazılıyordu, biliniyordu hem antik kaynaklarda hem modern literatürde. Ancak bu bilgi altüst olmuş oldu. Çünkü daha önceki yerleşime ait çok fazla sayıda bulgumuz ortaya çıktı. Bundan sonra tabii koloni hareketi ile önce prehistorik topluluklar var, sonra Traklar var, Trakların gözde kentlerinden bir tanesi, hatta burası Trakların arasında bir çekişme konusu. Burada yaşayan Traklara bir başka kabile Paionlar saldırıyor, daha sonra Yunanlılar geliyor, koloniler kuruyorlar, Traklarla çekişiyorlar biraz. Ondan sonra asimile oluyorlar, daha sonra Bizanslılar var, daha sonra Romalılar var, öyle öyle gidiyor kentin tarihi" dedi.

"İMPARATORLARIN GÖZDE KENTİ" Roma Dönemi'nin çok önemli olduğunu söyleyen Erdem, "Tabii bütün dönemler önemli ama Roma Dönemi özellikle başkent oluyor burası. Tüm Trakya'nın dolayısıyla imparatorların gözde kenti. İmparatorlar Neokoros ünvanı veriyorlar, tapınak hakkı kurma. Bu büyük bir şeref payesi ve bu kapsamda da yapılarla donatılıyor burası, kazılar tiyatroda sürüyor. Burası çok büyük bir antik kent. Marmaraereğlisi, kentin aşağı kısmını oluşturuyor. Burası da akropolis kısmı, tapınakların, büyük kamu yapılarının ve tiyatronun olduğu yer. Neden tiyatrodan başladık? Çünkü toprak üzerindeki izler, buranın tiyatro olduğu belliydi. Antik kentin bütün yapıları gömük, sadece tiyatro yapısı çok belli. Sahne binasından başladık kazıya ancak üzerinde 6 metrelik bir dolgu var. Her ne kadar oturma sıralarına ait izler olmasa da bu dolgu altında bir oturma sırası var onlara da ulaştık. Bu elde edilen bulgular hem mimari hem de küçük seramikler ışığında, erken Roma Dönemi'nde, milattan sonra 1'inci yüzyıl sonları belki 6'ncı yüzyıla kadar kullanıldığını biliyoruz. Seramiklerde zaten 6'ncı yüzyılda kesiliyor ve 6'ncı yüz yılda tiyatroların kapatıldığını biliyoruz" diye konuştu.

"ÇOK UZUN BİR SAHİL ŞERİDİ VAR" Prof. Dr. Erdem, Perinthos'un çok uzun bir sahil şeridine sahip olduğunu belirterek, "Denize dalışlarımız başladı. Dalışlarımızın amacı, su altındaki kültür varlıklarını belgelemek. Tabii ufak tefek, lahit, blok taş saptandı. Ancak doğu limanında, ticari limanda bir liman yapısı saptadık. İleriki yıllarda bunun detaylı çalışması yapılacak. Ekimiz 40 kişi, uzmanlarımızla birlikte su altı uzmanlarımızda var" dedi.