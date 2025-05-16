Pera Müzesi'nde üç farklı sergiyle geçmişe yolculuk

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, kuruluşunun 20. yılı kapsamında İBB Kültür AŞ iş birliğiyle koleksiyon sergilerini kapsayan ücretsiz bir rehberli tur düzenliyor. 16 Mayıs Cuma saat 18.00’de başlayacak turda, müzenin üç koleksiyon sergisi ziyaretçilere uzman rehber eşliğinde tanıtılacak.

Osman Hamdi Bey

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Tur kapsamında ziyaretçiler, Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar, Osman Hamdi Bey ve Ağırlık ve Ölçü Sanatı başlıklı sergileri birlikte keşfetme fırsatı bulacak.

Ağırlık ve Ölçü Sanatı

Kesişen Dünyalar, 17. ve 19. yüzyıllar arasında Osmanlı ile Avrupa arasındaki diplomatik ve sanatsal ilişkileri resmederken, Osman Hamdi Bey sergisi, sanatçının arkeoloji ve müzecilik alanındaki çok yönlü katkılarının yanı sıra Osman Hamdi Bey’in sanatçı kimliğini odağına alıyor. Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisi ise Anadolu’nun dört bin yıllık ticaret geçmişine ağırlık ve ölçü aletleri üzerinden bakıyor.

Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar

Yaklaşık 1 saat sürecek rehberli tur ücretsiz turda kontenjan sınırlıdır. Tura katılmak için resepsiyon@peramuzesi.org.tr e-posta adresinden rezervasyon yaptırabilirsiniz