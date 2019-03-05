05 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ahval gazetesine açıklamada bulunan Pahon, " Türkiye'nin hava savunmasını geliştirmek istediğinin farkındayız ama Rus S-400 sistemleri alımının ABD ile Türkiye arasındaki savunma işbirliği üzerinde ağır sonuçları olacaktır." dedi.
Türkiye'nin hava savunma sistemlerini geliştirmek için alternatif çözümler aradıklarını bildiklerini belirten Pahon, buna rağmen S-400 füzeleri alınması durumunda çok geniş kapsamlı sonuçların ortaya çıkacağını söyleyerek, "Bu konuda açık bir diyalog sürdürüyoruz ve daha önce, önemli savunma sistemleri alımlarında NATO çerçevesindeki operasyonel uyumun sağlanmasının önemini vurgulamıştık" diye konuştu.
"TÜRKİYE'NİN DE ŞARTLARI VAR"
Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Patriot ve S-400 füzelerinin alımıyla alakalı konuşurken, S-400’lerin alımının iptal olmasının söz konusu olmadığını aktardı."Biz Patriot alamadığımız için S-400'ü aldık. Bugüne kadar Patriot konusunda, en son yaklaşık 2 yıl önce gönderdiğimiz mektuba olumlu bir cevap geldi. Amerikalılarla müzakereler başladı. Bizim ihtiyacımız var, hava savunma sistemine. Etrafımızda ciddi riskler ve tehditler var. Füze tehdidi de var. Dolayısıyla ülkemizin hava sahasını korumak zorundayız." diye konuşmuş,
"Batılılardan, müttefiklerimizden alamadığımız için S-400 aldık" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Şimdi Amerikalılar Patriot satabileceklerini söylediler ve heyetlerimiz müzakere ediyor. Şimdi Amerika bunu söylüyor ama bizim için önemli şeyler var. Birincisi fiyat. İkincisi teslim süresi. Üçüncüsü ileride ortak üretim ya da teknoloji transferi olacak mı, olmayacak mı? Teslim süresiyle ilgili itirazımıza, özellikle bir sistem için Amerika, şu anda bir tane sistemi daha önce verebileceklerini söyledi. Bu iyi." ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin de şartlarının olduğuna vurgu yaptı.
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