Penn Badgley: Başucumda Kur'an-ı Kerim var
ABD yapımı 'You' dizisinin yıldızı Penn Badgley, yatağının başucunda Kur'an-ı Kerim bulundurduğunu ve meditasyon yapmak için okuduğundan açıkladı
'You' dizisinde 'Joe Goldberg' karakterini canlandıran Penn Badgley, USA Today'e röportaj verdi. ABD'li oyuncu, iç dünyasının derin düşünce ve düzenli manevi pratiklerle şekillendiğini anlattı.
37 yaşındaki Penn Badgley, Kur'an-ı Kerim'i gece masasının üzerinde tuttuğunu ve yoğun sahnelerin ardından sakinleşmek için sık sık ayetler üzerinde düşündüğünü açıkladı.
"Kur’an-ı Kerim, her zaman başucumdadır" diyen Penn Badgley; "Geceleri bir Kur’an-ı Kerim ayeti üzerinde meditasyon yaparım, bu beni dengeliyor" dedi.
Güne, Bahâilik inancının temel ibadetlerinden biri olan 'uzun zorunlu dua' ile başladığını belirten oyuncu; "Bu ibadeti asla atlamam" ifadelerini kullandı.