Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Penn Badgley: Başucumda Kur'an-ı Kerim var - Magazin haberleri

        Penn Badgley: Başucumda Kur'an-ı Kerim var

        ABD yapımı 'You' dizisinin yıldızı Penn Badgley, yatağının başucunda Kur'an-ı Kerim bulundurduğunu ve meditasyon yapmak için okuduğundan açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 10:36 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü oyuncudan, Kur'an-ı Kerim açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        'You' dizisinde 'Joe Goldberg' karakterini canlandıran Penn Badgley, USA Today'e röportaj verdi. ABD'li oyuncu, iç dünyasının derin düşünce ve düzenli manevi pratiklerle şekillendiğini anlattı.

        37 yaşındaki Penn Badgley, Kur'an-ı Kerim'i gece masasının üzerinde tuttuğunu ve yoğun sahnelerin ardından sakinleşmek için sık sık ayetler üzerinde düşündüğünü açıkladı.

        "Kur’an-ı Kerim, her zaman başucumdadır" diyen Penn Badgley; "Geceleri bir Kur’an-ı Kerim ayeti üzerinde meditasyon yaparım, bu beni dengeliyor" dedi.

        Güne, Bahâilik inancının temel ibadetlerinden biri olan 'uzun zorunlu dua' ile başladığını belirten oyuncu; "Bu ibadeti asla atlamam" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Penn Badgley

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a yeni iddianame
        TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a yeni iddianame
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
        Borsadan 'takas süresi' çalışması
        Borsadan 'takas süresi' çalışması
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Sıcaklık batı ve iç kesimlerde artıyor! 5 bölgede yağış var!
        Sıcaklık batı ve iç kesimlerde artıyor! 5 bölgede yağış var!
        1 haftanı bir de böyle planlamaya ne dersin?
        1 haftanı bir de böyle planlamaya ne dersin?
        Habertürk Anasayfa