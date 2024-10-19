Pendikspor'da Başkan Mahmut Türkoğlu istifa etti

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Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Pendikspor'da Başkan Mahmut Türkoğlu, kendi özel ve ailevi işleri sebebiyle başkanlıktan istifa ettiğini açıkladı.

Pendikspor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İki yıl boyunca başkanlığını yaptığım Pendikspor Kulübü'nden bugün resmi olarak kendi özel ve ailevi işlerim nedeniyle istifa etmiş bulunuyorum. Bu iki yıllık süreçte birlikte çalışma fırsatı bulduğum tüm yöneticilerimize, teknik direktörlerimize, futbolcularımıza, personellerimize, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e ve büyük Pendikspor taraftarına tek tek teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Pendikspor'un bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğuna, güzel başarılara imza atacağına ve Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacağına inancım tamdır. Yeni gelen yönetime bu doğrultuda kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verildi.