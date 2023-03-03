Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Altınordu’yu 2-1 mağlup etti.

69. dakikada Regattin’in sağ taraftan çizgiye kadar inip içeri çevirdiği topta Rogerio’nun ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak kalecide kaldı. 82. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ahmet Dereli’nin sert vuruşu yandan dışarı çıktı. 87. dakikada Aosman’ın pasında topla buluşan Ali Han Tuncer’in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşede ağlarla buluştu. 2-1