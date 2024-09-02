Pendikspor: 0 - Iğdır FK: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Adrien Regattin (p) ve Thuram'ın golleriyle galip gelen Iğdır FK, puanını 10'a yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu. Pendikspor ise haftayı 6 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Iğdır FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 31'de penaltıdan Adrien Regattin ve 83. dakikada Thuram attı.
Bu sonucun ardından Iğdır FK, puanını 10'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Pendikspor ise 6 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Iğdır FK, evinde Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Pendikspor, Boluspor'a konuk olacak.