Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

REKLAM advertisement1

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:​​​​​​​

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 3 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 20 Ağustos'ta şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize baş sağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı. DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN'DAN TAZİYE MESAJI Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk için başsağlığı diledi. Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'e Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizin ailesine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün şehit olduğunu bildirmişti. TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: AZİZ MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanarak şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz, Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.