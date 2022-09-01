Fenerbahçe Kulübü, Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas'ın İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere'nin Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.