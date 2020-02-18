"NE KADAR ÇOK KORKARSAK O KADAR ÇOK GELİR"

Akil, geçtiğimiz günlerde "Nazardan korkmuyor musun?" sorusuna, "Ne kadar çok korkarsak o kadar çok gelir üstümüze, bizi bulur diye korkmamayı tercih ediyoruz" demişti.