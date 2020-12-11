Pedagoji bilimi, kendi dalı altında farklı alanlara ayrılmaktadır. Bunlardan ilki Eğitim pedagojisi: eğitimde doğru strateji ve yöntemlerin uygulanması ile ilgilenen bir bilim alanıdır. Pedagojinin ana branşı, pek çok ülkede budur. İkincisi ise Orthopedagoji ise problemli çocuklar ve onların davranışları genel araştırma konusunu oluşturur. Üçüncü olan Transkültürelpedagoji ise kültürel etkenlerin çocuk davranışları üzerindeki etkileri ile ilgilenir. Antropedagoji ise son olarak pedagojik açıdan önemli, tarihteki örnek karakterlerin durumlarını inceleyerek günümüzdeki veriler ile karşılaştırma yapılmaktadır.

Pedagoji biliminin ismi kaynaklarda ‘çocuk bilimi’ olarak da geçmektedir. Bu bilimin adı, ‘çocuk yetiştirme bilimi’ diye de geçmektedir. Çocuklarda davranış bozuklukları ve bu bozuklukların altında yatan sebepleri araştıran bilim dalıdır. Çocuklarda ve ergenlerde duygusal ve davranışsal tüm sorunların nedenini inceleyen ve çözüme odaklanan bilim dalıdır. Çözüm olarak geliştirilen bazı yöntemler şöyledir: Oyun Terapisi, Gelişimsel Takip, Psikolojik Testler, Bilişsel Davranışçı Terapi gibi yöntemler örnek verilebilir. Pedagoji, çocuklarda ‘eğitim bilim ve teorisi’ anlamına gelmektedir.

Nasıl Pedagojik Formasyon Alınır

Pedagojik Formasyon, eğitim fakültesinden mezun olmamış kişilerin eğitim kurumlarında branşlarıyla ilgili öğretmenlik yapabilmeleri için alınması gereken bir eğitim programıdır. Öğretmenlik yapmak isteyen kişiler okudukları lisans bölümü sonrasında Pedagojik Formasyon eğitimi alarak eğitim kurumlarında çalışabilirler.

Bu programda öğrencilere: Eğitim Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Eğitim Psikolojisi, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmenlik Meslek Etiği, Eğitim Tarihi, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Rehberlik, Bilgisayar Destekli Öğretim, Özel Eğitim, Karakter ve Değerler Eğitimi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Eğitimde Eylem Araştırması, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Türk Eğitim Tarihi, Bireyselleştirilmiş Öğretim, Yaşam Boyu Öğrenme, Gelişim Psikolojisi dersleri verilir.