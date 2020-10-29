Payidar ne demek? Payidar kelimesinin anlamı nedir? Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında payidar kelimesinin karşılığı ‘kalıcı, sonsuza kadar yaşayacak olan’ şekilde yer almaktadır. İşte, Payidar kelimesinin anlamı...



PAYİDAR NE DEMEK?

Payidar kelime olarak sıfat anlamında kullanılır. Bu kelime ‘kalıcı’ ya da ‘sonsuza kadar yaşayacak olan’ anlamları üzerinden Türkçede değerlendirilmektedir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Türkiye Cumhuriyeti ilelebet Payidar kalacaktır’’ (Atatürk)

Burada ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dile getirmek istediği Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşayacağı anlamıdır. Bu anlamı üzerinden Türkçe içerisinde tek başına ya da cümle ile beraber kullanmak mümkün.

PAYİDAR OLMAK NEDİR?

Payidar olmak aynı zamanda payidar kalmak gibi farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Değerlendirilecek yere bağlı olarak değişik anlamlar üzerinden ele alınabilir.

- Yok olmamak,

- Yaşamak,

- Kalmak,

Bu anlamları üzerinden payidar olmak kelimesini Türkçe içerisinde amaca bağlı olarak kullanmak mümkün. Hem gündelik yaşam içerisinde hem de yazılı olarak farklı noktalarda değerlendirilebilir. Çok sık olmasa bile günlük yaşamda kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır.