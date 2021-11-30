Müzik kariyerine genç yaşta Ekvador, Quito’da Conservatorio Nacional de Musica’da Brass Band’de eğitim alarak başlayan, 14 yaşında Universidad San Francisco de Quito'da okuyan, caz big band’lerinde çalan ve sahneyi Brad Goode, Jeff Galindo, Elizabeth Dotson, Greg Badolato, Rick Peckham ve Antonio Hart gibi tanınmış caz müzisyenleriyle paylaşan Grammy adayı trompetçi ve aranjör Paul Sanchez, 2 Aralık'ta Zorlu PSM Touche'de "Noche Latina" konseri ile müzikseverlerle buluşacak.



2009'da, tam burslu olarak North Texas University’e kabul edildi ve burada Rodney Booth, Mike Steinel ve Lynn Seton gibi ustalardan dersler aldı. Bir yıl sonra Ekvador'da düzenlenen “Emisarios Del Jazz” yarışmasında melodik enstrüman olarak birincilik kazandı ve “Jamey Aebersold Summer Jazz Workshops”a katıldı. ABD'de Ekvador'u temsilen Washington DC'deki Kennedy Center'da sahne aldı.Paul Sanchez, Mart 2011'de, prestijli Berklee College of Music'ten Başkanlık Bursu alan ilk Güney Amerikalı oldu. Berklee'de Alejandro Sanz, Luis Enrique, Paquito D' Rivera, Javier Limon, Sheila E., Terence Blanchard, Terri Lyne Carrington, The Dream Theather, Juan Luis Guerra, Sean Jones gibi dünyaca ünlü sanatçılarla birlikte sahneye çıktı. Gloria Estefan ve Jon Secada ile Miami'de, eski Amerikan başkanı Bill Clinton'ın vakfı ve Japon İmparatoru için Tiger Okoshi ile sahne aldı.

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Paul, Carnegie Hall, Latin Grammys, Boston Opera House, Monterey Caz Festivali, Montreal Caz Festivali, Heineken Caz Festivali, Beantown Caz Festivali, Newport Caz Festivali gibi prestijli salonlarda ve festivallerde performanslar sergiledi.Alejandro Sanz, Jose Merce, Amigos Invincibles ve Javier Limon gibi sanatçılar için sayısız albüm kaydetti.