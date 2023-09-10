Paul Onuachu, Trabzon'a geldi

Kaç numaralı formayı giymek istediği ve hedefleri sorulan Nijeryalı forvet, "Şu an sadece maç maç bakacağım. Ben de tabii ki elimden geleni yapacağım, siz de göreceksiniz. O yüzden bir rakam vermeyeyim şu an. Forma numarası da sürpriz olsun, şu an düşünüyoruz, onu haber vereceğim." diye konuştu.