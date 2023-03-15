"SÜREKLİ ÜNLÜ ÇİFTLERİN YAŞ FARKINDAN SÖZ EDİYORDU"

Paris Hilton'un anlattığına göre; söz konusu öğretmeni aralarındaki yaş farkının önemli olmadığını ifade etmek için de o dönemde evli olan ve aralarında 13 yaş fark olan Prens Charles ile Prenses Diana'yı örnek gösteriyordu. Buna ek olarak Elvis Presley'in Priscilla Presley'e aşık olduğu zaman sonradan evlendiği eşinin henüz 14 yaşında olduğunu hatırlatıyordu.

Paris Hilton'un anlattığına göre kendisini taciz eden eğitmeni, annesi Kathy ve babası Rick evde olmadığında da Paris'i ailesinin evinde ziyaret etmeye başlamıştı. Bir keresinde öğretmeninin arabasındayken eğitmeninin aniden kendisini çekip öpmeye başladığını ve annesiyle babasının da onları yakaladığını satırlarına ekledi.