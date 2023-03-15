HER ŞEY YATILI OKULDA BAŞLADI
Öte yandan olaylar henüz kitabı piyasaya çıkmadan önce Paris Hilton'un bu konuda yazdıkları bazı alıntılarla basına yansımıştı. Hilton'un o kitapta da satırlara döktüğüne göre ailesi onu ABD, Utah'ta bulunan yatılı okula gönderdi.
Bu okulun bir özelliği vardı: Aileler, bir türlü yola gelmeyen asi çocuklarının biraz olsun topluma uyum sağlamayı öğrenmesi için bu okula gönderiyordu. Paris Hilton da bu nedende o okulda eğitim görmesi için Utah'a gönderildi. Provo Canyon adlı okulda yaşananlar ise Hilton'un anlattığına göre; korkunçtu. Paris Hilton, henüz reşit bile olmadığı o dönemde tacize uğradığını itiraf etmişti. Hilton, hatta o tacizlerin öncesinde kendilerine uyuşturucu benzeri bir madde verildiğini bu yüzden yarı bilinçsiz halde olduğunu ileri sürmüştü.