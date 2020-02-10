10 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Parazit IMDb puanı ve Parazit filmi konusu ile oyuncuları, filmin 2020 Oscar ödüllerine damga vurmasıyla birlite gündeme geldi. Oscar'da ilk kez orijinal dili İngilizce olmayan bir film En İyi Film Oscar'ını aldı. 2 saat 12 dakika süren film suç ve dram tarzında bir örnek sunuyor. Parazit (Parasite) filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.
PARAZİT (PARASITE) IMDB PUANI KAÇ?
1 Kasım 2019'da vizyona giren Parazit filminin IMDb puanı 8.6 olarak belirlenmiş.
PARAZİT FRAGMANI
PARAZİT (PARASITE) FİLMİ KONUSU
Park Ailesi'yle tanışın: soyla gelen servetin klasik bir tablosu. Diğer yanda ise Kim Ailesi, sokak zekası bakımından zengin ama başka hiçbir zenginliğe sahip değil. Şans veya kader olsun, bu iki ev halkı bir şekilde bir araya gelir ve Kim ailesi altın bir fırsatın varlığını hemen sezer. Kolej çağındaki Ki-woo tarafından manipülasyon konusunda yetiştirilen Kim çocukları, öğretmen ve sanat terapisti görevleriyle kendilerini Park ailesinin arasına çabucak yerleştirir. Kim'ler “vazgeçilmez” lüks hizmetler sunarken, Parklar ise habersizce evlerindeki her şeyi Kim ailesine kaybetmektedir. Ancak kısa sürede bu düzen bir tehditle karşılaşır. Asalak bir misafir Kim ailesinin yeni keşfettikleri konforu tehdit eder hale geldiğinde, vahşi ve zorlayıcı bir üstünlük mücadelesi patlak verir. Bu mücadele Kim ve Park aileleri arasındaki kırılgan ekosistemi yıkmakla tehdit etmektedir...
PARAZİT (PARASITE) OYUNCULARI
Bong Joon Ho tarafından yönetilen Parazit filminin oyuncu kadrosunda Song Kang-Ho, Woo-sik Choi, Park So-Dam yer alıyor.
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