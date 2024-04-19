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        Haberler Magazin 'Paranoya' filminin çekimleri başladı - Magazin haberleri

        'Paranoya' sete çıktı

        Başrollerini; Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrak'ın paylaştığı 'Paranoya' filminin çekimleri başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 14:30 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:30
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        'Paranoya' sete çıktı
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        Başrollerini; Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrak’ın paylaştığı 'Paranoya' filminin çekimleri başladı.

        Onur Buldu’nun canlandırdığı 'Muntazam' adlı bir gazetecinin paranoyası nedeniyle başına açtığı komik ve tuhaf işleri konu alan 'Paranoya'nın İstanbul'da başlayan çekimlerine Lüleburgaz’da devam edilecek. Filmin çekimleri yaklaşık iki ay sürecek.

        'Paranoya'nın oyuncu kadrosunda Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrak’ın yanı sıra; Füsun Demirel, Cihat Tamer, Hüseyin Avni Danyal, Ayşen İnci, Osman Alkaş yer alıyor.

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        'PARANOYA' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Üniversite öğrencisiyken yazdığı bir şiir yüzünden hapse atılan, hapisteyken babasının cenazesine katılamamasından dolayı paranoyası başlayan 'Muntazam' (Onur Buldu) adlı gazetecinin başından geçenleri konu anlatılıyor.

        Komedi ve dramı harmanlayan filmin yapımcılığını D Sinema, yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir, senaristliğini ise Kubilay Zerener üstleniyor.

        Türkiye’nin yakın geçmişine, bugününe ve toplumun psikolojik yapısına da ayna tutan 'Paranoya' filminin, sonbahar aylarında vizyona girmesi planlanıyor.

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        #Paranoya
        #film

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