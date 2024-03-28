Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kendisine para vermeyen 28 yaşındaki Serap Güçlü'yü bacağından ekmek bıçağıyla bıçaklayıp yaralayan 31 yaşındaki dilenci Hayriye Kırbaş gözaltına alınmıştı. Kırbaş sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi
Aydın'da olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında, Nazilli ilçesinde Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı'ndaki bir lokantada meydana geldi.
YEMEK YİYEN KADINDAN SADAKA İSTEDİ
DHA'da yer alan habere göre çocuğu ile dilencilik yapan Hayriye Kırbaş (31), iddiaya göre lokantada yemek yiyen Serap Güçlü'den sadaka istedi.
EKMEK BIÇAĞINI KADININ BACAĞINA SAPLADI
Güçlü'nün sadaka vermemesi üzerine tartışma çıktı. Kırbaş, yanındaki bıçakla Güçlü'yü sağ bacağından yaraladı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin araya girip, Kırbaş'ı uzaklaştırdı. Yaralanan Güçlü, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis yakaladığı Kırbaç, işlemleri sonrası tutuklandı.
Öte yandan Serap Güçlü'nün hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.