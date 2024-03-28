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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ OLAY! Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme - Son dakika haberleri

        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kendisine para vermeyen 28 yaşındaki Serap Güçlü'yü bacağından ekmek bıçağıyla bıçaklayıp yaralayan 31 yaşındaki dilenci Hayriye Kırbaş gözaltına alınmıştı. Kırbaş sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 08:34 Güncelleme: 28.03.2024 - 09:42
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        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
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        Aydın'da olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında, Nazilli ilçesinde Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı'ndaki bir lokantada meydana geldi.

        YEMEK YİYEN KADINDAN SADAKA İSTEDİ

        DHA'da yer alan habere göre çocuğu ile dilencilik yapan Hayriye Kırbaş (31), iddiaya göre lokantada yemek yiyen Serap Güçlü'den sadaka istedi.

        EKMEK BIÇAĞINI KADININ BACAĞINA SAPLADI

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        Güçlü'nün sadaka vermemesi üzerine tartışma çıktı. Kırbaş, yanındaki bıçakla Güçlü'yü sağ bacağından yaraladı.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin araya girip, Kırbaş'ı uzaklaştırdı. Yaralanan Güçlü, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Polis yakaladığı Kırbaç, işlemleri sonrası tutuklandı.

        Öte yandan Serap Güçlü'nün hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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        #Aydın
        #Nazilli
        #Son dakika haberler
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