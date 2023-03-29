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Papa Franciscus, bazı kontroller için hastaneye kaldırıldı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bazı rutin kontroller için Roma'daki Gemelli Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

Giriş: 29.03.2023 - 22:19 | Güncelleme: ABONE OL
Papa Franciscus kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı
AA

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, yazılı açıklamasında, "Papa, bugün öğleden sonra önceden programlanmış bazı kontroller için Gemelli Hastanesinde bulunuyor." ifadesini kullandı.

İtalyan basınındaki haberlerde de Papa'nın yarın ve cuma gününe ilişkin programlarının iptal edildiği belirtildi.

Papa'nın geceyi hastanede geçirmesinin beklendiği, durumunun endişe verici görünmediği kaydedildi.

Bazı haberlerde ise Papa'nın kalbindeki bir sıkıntı sebebiyle hastaneye geldiği belirtilse de bu haberlere henüz teyit ya da yalanlama gelmedi.

Papa'nın Gemelli Hastanesinde papaların özel odasının bulunduğu katta kaldığı ve burada solunum problemi sebebiyle testler yapıldığı ifade edildi.

86 yaşındaki Papa, ocak ayı sonunda verdiği bir demeçte, sağlık durumunun iyi ve yaşına göre normal olduğunu belirtmişti.

Papa Franciscus, son olarak 4 Temmuz 2021'de yine aynı hastanede kalın bağırsak operasyonu geçirmiş ve 10 gün boyunca hastanede gözlem altında kalmıştı.

Fotoğraf: AA

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