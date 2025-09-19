ÖZYES tercih sonuçları son dakika açıklandı! ÖSYM ile 2025 ÖZYES tercih/ yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
ÖZYES sonuçları merakla bekleniyordu. YKS kapsamında spor bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES): yerleştirme sonuçları açıklandı. Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 23-29 Eylül 2025 tarihleri arasında (resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde) yapılacaktır. Adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye kayıt süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. İşte, ÖZYES sonuçları sorgulama ekranı
ÖZYES SONUÇLARI BELLİ OLDU
2025-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES): Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
2025 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 19 Eylül 2025 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri,ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 23-29 Eylül 2025 tarihleri arasında (resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde) yapılacaktır. Adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye kayıt süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
