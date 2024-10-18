ÖZYES tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar KYK yurt, burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan açıklama geldi. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde Spor Bilimleri’ne Özel Yetenek Sınavıyla yerleşen öğrenciler için yurt barınma ve burs/kredi başvuruları başladı. Peki, ÖZYES-BESYO KYK yurt, burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2024-2025 ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi başvuru ekranı…