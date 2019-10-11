Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Muhabirler, yazın MFÖ'nün beachlerde sahne almasının eleştirildiğini hatırlatınca, "İlk defa sizden duyuyorum, dinleyicimiz neredeyse biz oraya gideriz. Bizim farklı bir kitlemiz var, nerede isteniyorsak orada sahne alırız. MFÖ’nün hiç korsan CD’si yoktur, hep orijinal alıp kütüphanelerine koyarlar" dedi.