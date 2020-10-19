Özgür ve Söndüren-10 römorkörleri törenle KKTC'ye uğurlanacak

AA

Mülkiyeti, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma şirketine ait Özgür ve Söndüren-10 römorkörleri, uluslararası seyir kurallarına göre bütünüyle modernize edilerek, Doğu Akdeniz’in seyir emniyeti ve deniz güvenliği için, tam donanımlı göreve hazır hale getiriliyor.

Şirketten verilen bilgiye göre römorkörler, Doğu Akdeniz'de asgari 10 yıl daha aktif hizmet verecek şekilde tekne, makine ve yaşam mahalleriyle donatılarak yenilendi.

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Limited Şirketi, KKTC limanları, kıyıları ve kara suları ile Kıbrıs Adası'nın yaklaşma sularında ve yakın deniz havzasında seyir emniyeti ve deniz güvenliği adına bayrak ve varlık göstererek, Doğu Akdeniz’de stratejik bir misyon üstlenmeyi hedefliyor.

Bu hedef istikametinde, KKTC Gemi Trafik Hizmetleri Sisteminin (VTS) kuruluş çalışmaları sürüyor.

Buna ek olarak, Uluslararası Seyir Yardımcıları ve Fener Otoriteleri Birliği (IALA) geçici üyeliğine Eylül 2020'de kabul edilen Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti, Aralık 2020'de daimi üyelik için gerekli çalışmaları yürütüyor.

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Limited Şirketi, sahip olduğu sınırlı gemi ve deniz araçlarının yanında aktif olarak kullanabildiği 3 römorkörle (Özgür, Söndüren-10, Vatan) hizmetlerini sürdürüyor.

13 Haziran'dan bu yana Türkiye'deki tersanelerde bakımda olan Özgür ve Söndüren-10 römorkörleri, 20 Ekim'de Kocaeli ve Yalova'da yapılacak törenlerle KKTC'ye uğurlanacak.