Özgür Özel'den asgari ücret çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin final güreşlerini izlemek ve dereceye giden pehlivanların ödül törenine katılmak üzere Edirne'ye geldi.

Beraberinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile milletvekilleri ve belediye başkanları bulunan Özel, Kırkpınar öncesinde parti teşkilatını ziyaret etti.

Edirne ile başka bir gönül bağılarının olduğunu söyleyen Özel, "Ben buraya milletvekili olarak geldim, grup başkan vekili olarak geldim, grup başkanı olarak geldim ama bugün ilk kez sizlerle partinin genel başkanı olarak kucaklaşıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Edirne'de zorlu bir yerel seçim sürecini hep birlikte geride bıraktık. Edirne hep birlikte kenetlendi. Önce zor günler yaşadık, tartışmalı günler yaşadık. Doğru kararların verilmesi için zorlu süreçlerin içerisinden geçtik. Sonra adayımızı belirledik. Geldim, size dedim ki, ‘Edirne, Cumhuriyetin kalesidir. Edirne adayına, partisine sahip çıkacak’. Siz sözünüzü yerde bırakmadınız, hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

CHP il başkanlığında olduğunu ve burasının baba ocağı olduğunu belirten Özel, "Herkesin doğduğu, büyüdüğü, sonra kiminin ayrılıp gittiği, kiminin kaldığı bir yer. Ama kapısı her daim açık. Çorbası her zaman kaynayan, çayı demli olan, bacası tütmekte olan bir yer burası. Son seçimlerde Edirne'de 2 kişiden biri bu baba ocağına geldi, baba ocağında kucaklaştı. Buradan Edirne'nin bize destek veren sosyal demokratlarına, milliyetçi demokratlarına, muhafazakar demokratlarına, bütün demokratlarına ve benim bütün akrabalarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bu kapı ardına kadar açıktır. Bugün burada bir görev devir teslimi yaşanıyor. İl başkanımız gayretlerinin, çabalarının vardığı noktada bayrak devir teslimi istedi, biz de uygun gördük. Bugün bu Edirne'nin en güzel gününü hep birlikte yaşayacağız. Önümüzdeki günlerde Edirne'de parti yönetiminde bir tasarrufta bulunacağız. O günden itibaren Edirne'de hep beraber hem kıymetli genç başkanımıza hem partimize sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, önlerindeki sürecin herhangi bir süreç olmadığını söyleyerek, "Bizim arkamızda durdunuz. Cumhuriyetin 2'nci yüzyılında girdiğimiz ilk yerel seçimleri 47 yıl sonra birinci parti olarak tamamladık. Şimdi cumhuriyetin 2'nci yüzyılının ilk genel seçimleri geliyor. Başkanın elinde bir anahtar var. O anahtar, Edirne Belediyesi'nin kapısının ya da kasasının ya da Edirne'nin anahtarı değil. O anahtar Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Atatürk'ün partisinin iktidarının anahtarı. Bu sebeple Edirne'yi hep beraber dürüst, çalışkan, tasarruflu, halkı koruyan, kollayan, emeklisine, emekçisine, çiftçisine, esnafına sahip çıkan projelerle başkanımız yönetecek. Biz Filiz Başkan’ın arkasında olacağız, ona sonuna kadar destek olacağız. Örgütümüz ona, o bize emanet olacak. Bu baba evinin evlatları burada hep birlikte buraya da, Atatürk'ün emanetine de sahip çıkacağız. Bu baba evinin tapusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te kayıtlı. O yüzden Edirne'de de bu işin lamı cimi kalmadı. Gittin, başka partiye. AK Parti'ye gittin. Bak ne oldu buğday fiyatı? Geçen sene ne oldu, ayçiçeği? Öyle olunca artık hep beraber toplanacağız. Birleşeceğiz ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni önce iktidar yapacağız, sonra sonuncusu gibi çiftçiye 'Al ananı da git' diyen değil, 'Çiftçi, köylü milletin efendisidir' diyen bir cumhurbaşkanımız olacak. Bundan sonra esnafımıza da sahip çıkacağız, emeklimize de, emekçimize de. Tabii iktidar olunca bambaşka şeyler olacak" dedi.

EMEKLİLERE MAAŞ VAADİ

Emekli maaşlarına değinen Özel, "Mesela emekli maaşı bu AK Parti geldiğinde bir buçuk asgari ücretti. Hiç ellemese, dokunmasa, karışmasa bize emeklimiz 26 bin TL alacaktı. Sistemi değiştirdi, şimdi 10 bin TL alıyor. Geldiğimizde önce bir asgari ücret, sonra 1,5 asgari ücret yapacağız. Bu desteklemelerin her bir tanesini kanun nasıl yazıyorsa öyle vereceğiz. Yüzde 1'i milli gelirin destekleri olacak, bunlar binde 2'sini veriyorlar. Yani çiftçiye 5 vereceğine 1 veriyor. Çiftçinin de yüzü gülecek, emeklinin de gülecek, asgari ücretlinin de gülecek. Ama bunun olması için önce iktidar olmamız lazım. Onun için belediye başkanlarımıza sahip çıkacağız. Sonra partimize sahip çıkacağız. Sonra kapıları ardına kadar açacağız. Adam babaevinden AK Parti'ye gitmiş, perişan olmuş. Gelecek buraya, ona 'Baş tacısın' diyeceğiz. MHP'li gitmiş başka bir tarafa, görmüş bunların halini geri gelmiş. Herkese kucak açacağız. Nasıl seçimi kazandığımız akşam dedik ki, 'Kimse öteki değildir, kimse kaybetmedi, bu seçimin kaybedeni yok' Edirne'deki herkes bilsin ki, bu parti birinci parti olunca da kimseyi itmez, kimseyi kakmaz, bundan sonra herkese sahip çıkar. Göreceksiniz o günleri hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.

"İnsanların yüzde 65 nüfusunun CHP'li belediyelere oy vermesi boşuna değil" ifadesini kullanan Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Ekonominin yüzde 80'inini bize teslim etmeleri boşuna değil. Yeni değişim sürecine, genç adaylara, kadın adaylara, tecrübeyle gençliğin birleşmesine, iktidar umudumuza, heyecanımıza ortak oldular. Bu duyguyu mutlaka koruyacağız. Yukarıya doğru gidiş başladı. Hep ileriye gideceğiz. Onun için ufak tefek meselelere takılmayacağız. Kusur varsa örteceğiz. Tartışmaları bitireceğiz. Bundan sonra her şey çok güzel olacak, yoluna girecek. Geçen hafta bir emek mitingi yaptık. Orada 4 tane şey söyledik. Bir, kredi kartlarının faizlerini silin, esnafa, köylüye, bireysel sıkıntı çekenlere. Ana parasını bölün. Bundan yüzde 30 vergiyi kaldırın, milleti rahatlatın. İki, taban ücretleri. Mesela, buğdayda 15 lira olması lazım maliyetini verdiler. Taban fiyatlarını artırın, ayçiçeğine iyi bir fiyat verin. Üzüme, fındığa, çaya, narenciyeye sahip çıkın. Üçüncüsü, emekli maaşı 10 bin lira olmaz. Bunu bir asgari ücret düzeyine getirin, sonuncusu da asgari ücrete enflasyon uyarlamasını yapın. Bu gün 17 bin lira olan asgari ücret, verildiği günkü 13 bin liraya denk geliyor. Yıl sonuna doğru 9 bin liraya düşecek. Bu olmaz, dedik ve itiraz ettik. Buradan tekrar ediyoruz. Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız. Zamları yaparsanız sorunlar bitmez ama hiç olmazsa birazcık geçim olur. Ama geçim olmazsa hiç merak etmeyin yakında seçim olur. Ümit ediyoruz, ilk seçimden sonra, CHP iktidar olduktan sonra biz yine sıfır atacağız. Ama birileri gibi hem maaşlardan, hem fiyatlar ve etiketlerden altı sıfır atmayacağız. Bir tane sıfır atacağız. Maaşlardan sıfır atmadan etiketlerden, maaşlardan sıfır atmadan giderlerden sıfır atacağız. 5 kat fazla milli gelir, 10 yılın sonunda 10 kat fazla satın alma gücü. Bugün aynı maaşı alıp mazotun 4 lira, ekmeğin 1 lira olması demek. CHP'nin hedefi, hayali, umudu ve vizyonu budur. Buna inananlar, gelecek seçimlerde CHP'nin içinde olacağı, Türkiye İttifakı'nın, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına oy verecekler. 10 yılın sonunda 10 kat daha zengin olduklarını görecekler."

Özel, Romanya'nın başkenti Bükreş'e gittiklerini de hatırlatarak, "Dün Bükreş'te çok önemli bir gelişme kaydedildi. Basın mensubu arkadaşlar da bu konuda bir şeyler duymak istediklerini ifade ettiler. Dün Sosyalist Enternasyonal toplantısı, Sosyalist Enternasyonal'in Başkanı, İspanya Başkanı Pedro Sánchez, onun başkanlığında Bükreş'te yine Romanya Başbakanın ev sahipliğinde toplandı. Orada yapılan müzakereler sonucunda bir deklarasyon yayınlandı. Hem aşırı sağ ile mücadele noktasında, hem Avrupa'daki Sosyalist Enternasyonal'in yeni yapılanmasını duyurmak noktasında hem de CHP'nin 31 Mart'ta kaydettiği başarıyı umut verici bir zafer olarak nitelendiren, CHP'nin güç kazanmasının altını kalın çizgilerle çizen ve CHP'nin Avrupa Birliği hedefini sahiplenen ve üyelerin tam destek verdiğini ifade eden bir metin ortaya çıktı. Bu gelecekte CHP iktidarında Türkiye'nin nerelere doğru gittiğini gösteren çok önemli bir yaklaşım" diye konuştu.