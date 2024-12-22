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        Haberler Magazin Özgün Uğurlu: Ediz hayatımı değiştirdi - Magazin haberleri

        Özgün Uğurlu: Ediz hayatımı değiştirdi

        Kariyeri ve oğlu Ediz ile ilgili samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı Özgün Uğurlu, Cumhurbaşkanlığı Korosu'nda çalıştığı dönemde akademisyenlik de yaparken maddi zorluklar nedeniyle gece kulüplerinde sahne aldığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 13:16 Güncelleme: 22.12.2024 - 13:16
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        "Ediz hayatımı değiştirdi"
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        Hülya Koçyiğit'in 'Film Gibi Hayatlar' adlı programına konuk olan Özgün Uğurlu, sanat hayatı boyunca disiplin ve ifade yeteneğini konservatuvar eğitiminde kazandığını dile getirdi.

        Özgün Uğurlu, Cumhurbaşkanlığı Korosu'nda çalıştığı dönemde akademisyenlik de yaparken maddi zorluklar nedeniyle gece kulüplerinde sahne aldığını belirtti.

        Özgün Uğurlu ve Hülya Koçyiğit
        Özgün Uğurlu ve Hülya Koçyiğit

        "BENİMLE DALGA GEÇİYORLAR SANDIM"

        Özgün Uğurlu; "Kendi kendime dedim ki; 'Ben bu işi yapacaksam, mutlaka kendime ait bir şeyler de söylüyor olmam lâzım.' Bunun üzerine çalışmalara başladım. 'Elveda'yı yazıp besteledikten sonra korodan bu şarkıyı prova etmeyi istedim. Akşam sahne aldığım mekânda çaldığımda inanamadım, o kadar alkış aldım ki 'Benimle dalga mı geçiyorlar?' diye düşündüm" dedi.

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        Yılların tüm müzik birikimini ilk albümünü oluştururken kullandığını ve bu albümün büyük başarı elde ettiğini dile getiren Özgün Uğurlu; "Yılların tüm birikimini ve en iyilerini ilk albümüme koyduktan sonra ikinci albümde ne yapacağım diye düşündüm ve bir anda boşluğa düştüm ama ikinci albüm de ilk albüm kadar başarılı oldu" ifadelerini kullandı.

        "EDİZ'İN DOĞUMUYLA BERABER TANINIRLIĞIM ARTTI"

        "Ünlü olduğunu ilk ne zaman anladın?" sorusunu yanıtlayan Özgün Uğurlu; "Benim ünlülüğüm biraz geç oldu. Yaşam tarzımdan dolayı da istesem de beni hiç magazin haberi yapamadılar. Bu yüzden ben hep şarkılarımla ön planda oldum. Ediz'in doğumuyla beraber tanınırlığım arttı" dedi.

        Özgün Uğurlu'nun oğlu Ediz Uğurlu
        Özgün Uğurlu'nun oğlu Ediz Uğurlu

        Uzun yıllardan beri şarkılarının hâlâ çok seviliyor olmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Özgün Uğurlu; "Şarkılar, tıpkı kokular gibi insanları geçmişteki belirli bir zamana götürür. O yüzden belli bir jenerasyon yeni şarkıları sevmez çünkü anıları bu eski şarkılardadır" sözleriyle şarkıların da zaman makinesi gibi olduğunu vurguladı.

        "EDİZ'İN EN SEVDİĞİ ŞEY MÜZİK DİNLEMEK"

        Özgün Uğurlu, oğlu Ediz’in doğumuyla hayatında büyük değişiklikler yaşadığını anlattı. Şarkıcı; "En sevdiği şey müzik dinlemek. Bıraksak 24 saat müzik dinler. Onun, dinlediği müzikleri kendi seçmesi sayesinde arabada on yıldır hep çocuk şarkıları dinliyoruz. Bu şarkıları dinlerken formları kafamda oluşmaya başladı. Kötü örnekleri görünce oturup kendi şarkılarımı yazmaya başladım. Bu şarkılarla bir albüm yaptık ve Ediko TV adında bir YouTube kanalı açtık. Şu anda kanalın 120 bin abonesi var. Geçtiğimiz haftalarda asıl hayalimiz olan ‘Ediko’nun Sihirli Sandığı’ isimli müzikli çocuk oyununu hayata geçirdik" dedi.

        Özgün Uğurlu, eşi Nida Karaçar ve çocukları Ediz Uğurlu
        Özgün Uğurlu, eşi Nida Karaçar ve çocukları Ediz Uğurlu

        "OĞLUMDAN SONRA HAYATIM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GİBİ OLDU"

        Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Özgün Uğurlu; "Oğlum, doğduktan sonra hayatım sosyal sorumluluk projesi gibi oldu. İnsanlar bir ünlünün de down sendromlu çocuğunun olduğunu gördüklerinde farkındalıkları arttı ve aileler bunu normalleştirmeye başladı" ifadelerini kullandı.

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        #Özgün Uğurlu
        #Ediz Uğurlu

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