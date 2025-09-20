Özge Özpirinçci, gözyaşlarını tutamadı

Özge Özpirinçci, İtalya’nın sevilen programı 'Verissimo'ya katıldı. Geçtiğimiz günlerde Milano’ya gidip programın çekimlerine katılan ünlü oyuncu, sohbeti sırasında duygusal anlar yaşadı.

Programın bu sezonki ilk Türk konuğu olan Özpirinçci, 2023'te ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) ile mücadelesini kaybeden babası Kadri Emrah Özpirinçciyi anarken gözyaşlarını tutamadı.

Bu anlar, programın tanıtım videosunda da öne çıkarıldı ve "Özge Özpirinçci, babasını hatırlayınca duygulandı" notuyla paylaşıldı.