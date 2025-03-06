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        Haberler Gündem Güvenlik Özel, Akar'a tazminat ödeyecek

        Özel, Akar'a tazminat ödeyecek

        CHP lideri Özel'in, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'a, 10 bin lira manevi tazminat ödemesi kararlaştırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:17 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:21
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        Özel, Akar'a tazminat ödeyecek
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'a, 10 bin lira manevi tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

        AA'da yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'a, 10 bin lira manevi tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

        Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç ile Özel'in avukatı Sedat Aslantaş katıldı.

        Söz alan Olgaç, Özel'in dava konusu sözleri nedeniyle müvekkilinin kişilik haklarının ihlal edildiğini belirterek, davanın kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

        Özel'in avukatı Aslantaş ise müvekkilinin sarf ettiği sözlerin siyasi eleştiri mahiyetinde olduğunu, davacı tarafın bir siyasetçi olarak eleştirilere katlanması gerektiğini savunarak, davanın reddedilmesini talep etti.

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        Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar verdi ve Özel'in Akar'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

        NE OLMUŞTU?

        Akar'ın avukatı Olgaç, Özel'in 11 Eylül 2024'de müvekkili aleyhine "ağır hakaret ve iftira mahiyetinde sözler kullandığı" gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

        Dava dilekçesinde, Akar'ın bir program sırasında eğitim ve öğretimle ilgili düşüncelerini paylaştığı, konuşmasının bazı kesimlerce amacından saptırıldığı ve sadece bir kısmının servis edildiği belirtilmişti.

        Özel'in Akar'ın konuşmasına yönelik sarf ettiği ifadelerin hakaret unsuru taşıdığı ve eleştiri kapsamında görülemeyeceği kaydedilmişti.

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