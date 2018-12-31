"HAYIR YOK ÖYLE BİR ŞEY"

İddialar üzerine oyuncunun eşi Feyza Aktan Deniz, 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada, "Yok öyle bir şey bu dedikodular bizim de kulağımıza geldi. Ama tam aksine her şey yolunda" diyerek dedikoduları yalanladı.