Özbek futbolcu Aziz Ganiev, Süper Lig takımlarının radarında

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), mavi kart uygulamasıyla Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı olan futbolcuların yerli kontenjanına +1 olarak tescil edilebilmesi kararının ardından Trendyol Süper Lig ekiplerinin söz konusu ülkelerin vatandaşlığı bulunan oyunculara ilgisi arttı.

Bu bağlamda Beşiktaş, Kazakistanlı futbolcu Bahtiyar Zaynutdinov'u renklerine bağlamıştı. Birçok Süper Lig takımının +1 yerli kontenjanı için yeni gözdesi ise Özbekistanlı futbolcu Aziz Ganiev oldu. Shabab Al-Ahli'de forma giyen 25 yaşındaki orta saha için temaslar sürüyor. Kulübüyle 1 sene daha sözleşmesi bulunan Ganiev, geçtiğimiz sezon 29 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.