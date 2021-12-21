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Ozan Baran'dan Süreyya Yalçın'a 100 kişilik parti!

İş insanı Ozan Baran, eşi Süreyya Yalçın'ın 37. yaş gününde sosyetik güzel için sürpriz bir kutlama organize etti. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı partide Baran, etkinliğe katılan dostlarından hediye yerine Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışta bulunmalarını rica etti

21.12.2021 - 10:16 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İş insanı Ozan Baran, önceki akşam sosyetik güzel eşi Süreyya Yalçın'a sürpriz doğum günü organize etti.

  • Gümüşsuyu'ndaki Boğaz manzaralı bir restoranı kapatan Baran, 100 kişiyi misafir ederek, eşine unutulmaz bir doğum günü gecesi yaşattı.

  • HEDİYE YERİNE BAĞIŞ

    Ozan Baran, etkinliğe katılan dostlarından hediye yerine Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışta bulunmalarını rica etti.

    37 yaşına basan eşinin isteği üzerine kendisi de hediye yerine Çocuk Esirgeme Kurumu'na 125 bin TL bağışta bulunan Baran, mekanda Yalçın'a sürprizlerle dolu bir gece organize etti.

  • ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALDI

    Yemek öncesi ve sonrası birbirinden ünlü isimler sahne aldı. Kutlamada ilk olarak Ozan Doğulu, daha sonra Hera Aslan ve ardından Açelya Elmas ile Hande Dönmez konser verdi. Yalçın ile Baran'ın yakın dostları sabahın ilk ışıklarına dek eğlendi.

  • SİYAH KONSEPT!

    Siyah konseptli bu özel gecede Yalçın, aynı renk bir kıyafet giymeyi tercih etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde 4 katlı siyah doğum günü pastasını kesen çift, bu özel günde kendilerine eşlik eden dostlarına teşekkür etti.

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