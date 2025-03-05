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        Haberler Magazin Oyuncu Umut Bazlama, Adana’ya uğurlandı

        Oyuncu Umut Bazlama, memleketi Adana’ya uğurlandı

        Hayatını kaybeden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Umut Bazlama, düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 17:31 Güncelleme: 05.03.2025 - 17:31
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        Adana'ya uğurlandı
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        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın genç yaşta kaybettiği sanatçısı Umut Bazlama için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi’nde tören gerçekleştirildi. Törene Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Şehir Tiyatroları oyuncuları, belediye bürokratları ve Umut Bazlama’nın akrabaları katıldı. Opera sahnesinde Umut Bazlama’nın Türk bayrağına sarılı tabutu getirildiği sırada gözyaşları sel oldu.

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Eskişehir Şehir Tiyatrolarımızın değerli oyuncusu Umut Bazlama’yı genç yaşta kaybettik. Çok ama çok üzgünüz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve Şehir Tiyatrolarımızın sanatçılarına ve tüm emekçilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

        Konuşmaların ardından helallik istenerek dualar edildi. Ardından Umut Bazlama, memleketi Adana’da toprağa verilmek üzere gözyaşlarıyla uğurlandı.

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        #umut bazlama

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