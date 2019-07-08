"ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN"

Allah kimseye yaşatmasın. Çok özlüyorum... Konuşmayı tercih etmiyorum, elbette. Ama hiçbir şey söylememek de yok saymak gibi geliyor. Günlerim, içimdeki derin acıyı yaşayarak, bununla yaşamayı öğrenmeye çabalayarak geçiyor. Çalışarak hayata tutunuyorum. Ve tabii ki babam, ablam en büyük desteğim. Tarifsiz bir duygu, Allah kimseye yaşatmasın. Çok özlüyorum... Allah'ım çok zor... Allah sabır versin.