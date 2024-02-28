Oyuncu Buddy Duress hayatını kaybetti
2017 yapımı 'Good Times' filminde Robert Pattinson ile başrol oynayan Buddy Duress'in 38 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Kardeşi, Duress'in geçtiğimiz yıl kasım ayında vefat ettiğini söyledi
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Gerçek adı Michael C. Stathis olan oyuncu Buddy Duress'in öldüğü aylar sonra açıklandı. Duress'in ölümünü erkek kardeşi Christopher Stathis duyurdu.
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Christopher Stathis, ağabeyinin Kasım 2023’te öldüğünü açıkladı. Christopher Stathis, kardeşinin kalp durması nedeniyle öldüğünü söyledi. Stathis ağabeyinin ölüm nedeninin kullandığı bir 'ilaç kokteyli'nin neden olduğunu söyledi. Oyuncunun ölümünün neden aylardır duyurulmadığı ise belirtilmedi.
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'Good Times' filminde Robert Pattinson ile rol alan Buddy Duress, uyuşturucu kullanımı nedeniyle hapse girip çıkmıştı. Oyuncu, ayrıca annesi Jo-Anne'in evini yakmakla tehdit ettiği için de tutuklanıp ardından serbest bırakılmıştı.
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Yönetmeni Cameron Van Hoy, Buddy Duress’in ölümünün ardından "Buddy ekranda saf elektrik gibiydi. Onunla çalışmak hayatımın en büyük maceralarından biriydi. Film yapmayı seven nazik bir insandı. Hayatında yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen, iş zamanı geldiğinde bir şekilde bunları bir kenara bırakmayı başarırdı. Flinch filmimizin yapımından sonra oldukça yakınlaştık. Hayatının bu şekilde sona ermesi beni çok üzdü" açıklamasını yaptı.