Öykü Serter'den yasak aşk itirafı

Serter, evli bir erkekle aşk yaşadığını açıkladı. Sunucu, "Medeni durumu ilişki yaşamaya müsait olmayan bir erkekle çok uzun süre birlikte oldum ama yuva yıkan kadın değilim. Zaten uzun süre önce çözülmüş bir yuva vardı. Benden önce yaşanmış ilişkiler vardı. " dedi.