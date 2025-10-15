Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 09:57 Güncelleme: 15.10.2025 - 09:57
        Ünlü oyuncu evleniyor
        Oyuncu Öykü Çelik, bir süredir birlikte olduğu Ali Çakıcı'dan evlilik teklifi aldı.

        Sevgilisine; "Evet" yanıtını veren Öykü Çelik, Ali Çakıcı ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı.

        Sevgilisinin kendisine aldığı yüzüğü gösterdiği fotoğrafı da yayımlayan Öykü Çelik, paylaşımında "Sonraki bölüm..." ifadelerini not düştü.

        #Öykü Çelik
        #Ali Çakıcı

