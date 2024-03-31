Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul'da yoğunluğa neden oldu

Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul'da yoğunluğa neden oldu

REKLAM advertisement1

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde İstanbul’da saat 08.00 itibariyle oy kullanımı başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinde sandık başında gitti.

Seçmenler, büyükşehir belediye başkanlığına, il genel meclisi üyeliklerine, belediye başkanlığına, belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulalarına mühür basıyor.

Seçimde 4 pusula olması nedeniyle oy kullanılan sınıfların kapılarında uzun sıralar oluştu. İçerideki işlemin uzun sürdüğü, seçmenlerin uzun süre bekledikleri ve bunun da yoğunluğa neden olduğu görüldü.

Uzun oy pusulalarını katlayıp zarfa yerleştirmek de bekleme süresini uzatıyor.