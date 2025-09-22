Habertürk
        Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden Ballon d'Or 2025'i Ousmane Dembele kazandı. France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Altın Top (Ballon d'Or) ödülü 22 Eylül Pazartesi akşamı Paris'te gerçekleşti. Altın Top'un iddialı adayları arasında yer alan, Dembele oynadığı futbolla adından sıkça söz ettirdi. Peki, "Ousmane Dembele kimdir? Ballon d'Or kazanan Dembele kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?" İşte Ballon d'Or kazanan Dembele'nin hayatı ve kariyeri...

        Giriş: 22.09.2025 - 23:54 Güncelleme: 22.09.2025 - 23:54
        • 1

          Ballon d'Or (Altın Top) ödülleri sahiplerini buldu. Paris'te Theatre du Chatelet'te gerçekleştirilen törende, Ousmane Dembele Ballon d'Or'un sahibi oldu. Gerçekleşen ödül törenin ardından, Dembele'nin hayatı ve futbol kariyeri gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. Gianluigi Donnarumma yılın kalecisi ödülünü alırken, yılın genç futbolcusu Lamine Yamal oldu. Peki, "Ousmane Dembele kimdir? Ballon d'Or kazanan Dembele kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?" İşte detaylar...

        • 2

          OUSMANE DEMBELE KİMDİR?

          Ousmane Dembele 15 Mayıs 1997'de Fransa'da dünyaya geldi. 1,77 boyundaki forvet kariyerine 2004 yılında Madeleine Évreux takımında başladı.

          Dembele, aslen Senegal ve Mali kökenlidir. Ousmane Dembele 2014 yıllında Rennes II ile profesyonel kariyerine başladı. 2015-2016 sezonunda Rennes forması giyen Ousmane Dembele ardından Alman ekibi Borussia Dortmund'a imza attı.

          2017'de Fransız futbolcu Barcelona ile anlaştı. 2017 yılında 105+40 milyon € karşısında FC Barcelona takımına transfer olan Ousmane Dembele, Katalan ekibiyle 127 maça çıktı ve 24 gol attı.

          Fransız ekibiyle şimdiye kadar 77 maça çıkan Dembele, 34 gol kaydetti ve 1 Ligue 1 şampiyonluğu, 1 Fransa Kupası ve 2 Fransa Süper Kupası kazandı.

          Fransa Milli Takımı'nın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Dembele, 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı.

          20 yıl aradan sonra Fransa'nın dünya şampiyonluğu sevincini yaşayan Dembele, milli formayla çıktığı 53 maçta 6 gole imza attı

        • 3

          OUSMANE DEMBELE HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

          2004-2009 Madeleine Évreux

          2009-2010 Évreux

          2010-2015 Rennes

          2014-2015 Rennes II

          2015-2016 Rennes

          2016-2017 Borussia Dortmund

          2017-2023 Barcelona

          2023- Paris Saint-Germain

