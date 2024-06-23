Otomobil takla attı: Anne öldü, eşi ve kızı yaralandı
Niğde'nin Çamardı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 50 yaşındaki Fatma Vardal hayatını kaybetti, eşi sürücü Süleyman Kazım Vardal ile kızları Elvin Vardal yaralandı.
Niğde'nin Pozantı-Adana kara yolunda Süleyman Kazım Vardal'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Süleyman Kazım (55), eşi Fatma ve kızları Elvin Vardal'ı (15) ambulanslarla Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
ANNE KURTARILAMADI
Durumu ağır olan Fatma Vardal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden baba-kızın durumlarının iyi olduğu belirtildi. Fatma Vardal'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.