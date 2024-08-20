Otomobil park halindeki TIR'a çarptı
Sakarya'da bir otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
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D-100 kara yolu Akova Mahallesi mevkisinde Ö.A. (21) yönetimindeki otomobil, O.D'nin (28) yan yola park ettiği TIR'a arkadan çarptı.
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Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Ö.A'nın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.
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Ö.A'nın cenazesi, incelemenin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.