2023 YKS NE ZAMAN?



2023-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT), 2. Oturum (AYT) ve 3. Oturum (YDT) tarihleri 24 Kasım 2022 tarihinde açıklanmıştı. Takvimde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17-18 Haziran'da yapılacağı belirtilmişti.



Edinilen bilgiye göre; ÖSYM sınav ve seçim tarihinin denk gelmemesi için yeni bir değerlendirme yapma kararı aldı. Sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. Yeni sınav takvimiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.