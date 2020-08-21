ÖSYM başvurusu için HES kodu nasıl alınır?

ÖSYM sınav başvurusu HES kodu nasıl alınır? sorusu ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamanın ardından gündeme geldi. ÖSYM Başkanı Aygün, bundan sonra ÖSYM tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi isteneceğini duyurdu. ÖSYM HES kodu ile ilgili detaylar haberimizde

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSUNDA HES KODU ZORUNLULUĞU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, geçtiğimiz günlerde başkanlık tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda HES kodu isteneceğini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir" dedi.

Bugün başlayan KPSS Önlisans başvurularında "Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların ,sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

ÖSYM HES KODU NASIL ALINIR?

Başkan Aygün, HES kodunun nasıl alınacağına ilişkin görsel de paylaştı.

BAŞVURUSU TAMAMLANMIŞ SINAVLAR İÇİN HES KODU GEREKMİYOR

ÖSYM Başkanı Aygün daha sonra yaptığı açıklamada "Başvuruları daha önce tamamlanan sınavlar için adaylarımızın HES kodu sınavdan önce http://ais.osym.gov.tr ‘ye sistem tarafından yansıtılacaktır. Dolayısıyla, başvuru süreci daha önce tamamlanan sınavlar için adaylarımızın HES kodu işlemi yapmalarına gerek yoktur." dedi.

ÖSYM KPSS İÇİN HES KODU İSTİYOR MU?

KPSS Lisans başvurusu sona erdi. Eylül ayında sınavlar yapılacak. HES kodu ise başvuru sırasında istendiği için adayların birşey yapmasına gerek kalmayacak. ÖSYM Başkanı , KPSS Lisansa başvuru yapan adayların HES kodlarının sisteme otomatik olarak yansıtılacağını söyledi.

Ancak Ön lisans ve ortaöğretim/lise KPSS başvuruları henüz başlamadı. Başvurular başladığında adaylar, başvuru sırasında HES kodunu bildirecek.

Ön lisans KPSS başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında. Sınav 25 Ekim 2020'de. Lise/Ortaöğretim KPSS başvuruları 15-30 Eylül tarihleri arasında. Sınav 22 Kasım 2020'de.